На текущий момент позиция Запада по этому вопросу остаётся неизменной.

В Соединённых Штатах Америки дали понять, что не собираются пока что менять свою позицию по ударам вглубь российских территорий западным оружием. Даже после встречи американского президента Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, по итогам которой предполагалось, что ограничения по дальнобойности будут сняты для Вооружённых сил Украине, никаких изменений в официальной позиции Вашингтона и Лондона не произошло.

Издание The Times, ссылаясь на источников в лице западных дипломатов, пишет, что Соединённые Штаты Америки Великобритания могут негласно разрешить украинской армии наносить удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России. Отмечается, что стороны не планируют разглашать эту информацию предварительно, ставя Москву в известность, вплоть до первого пуска западных ракет.

По данным издания, пойти на такое решение Запад может в рамках встречи на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации объединённых наций. В качестве возможных целей будут объявлены склады вооружения и бункеры, расположенные вне зоны боевых действий.

The Times отметили, что изначально Вашингтон и Лондон планировал разрешить ударь вглубь российских территорий ракетами Storm Shadow после визита их делегации на украинские территории, но вопрос оказался непростым и был отложен.