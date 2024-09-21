Истребитель выполнил боевые задачи во время отражения российского массированного обстрела.

В конце августа погиб украинский пилот Алексей Месь во время выполнения боевой задачи на американском истребителе F-16. Известно, что он принимал участие в отражении российского массированного обстрела, но, по данным Генерального штаба Украины, после перехода к следующей цели контакт с одним из самолётов был утерян. Позже выяснилось, что он потерпел крушение, но это не было связано с поражением истребителя противником. Достоверно неизвестно, по какой именно причине F-16 потерпел крушение, а известных версий множество, начиная от ошибки пилота из-за неопытности, заканчивая «дружественным огнём» зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Издание Breaking Defense, ссылаясь на источники в Военно-воздушных силах Украины, пишет, что истребитель мог потерпеть крушение из-за повреждений от обломков сбитой российской крылатой ракеты. Отмечается, что шрапнель могла поразить двигатель или другие части самолёта.

По данным источников издания, это не первый такой случай, когда украинская авиация уничтожалась в результате повреждения обломками ракет. Речь идёт как минимум о двух потерпевших крушения МиГ-29.

Источник объясняет Breaking Defense, что во время отражения ракетных обстрелов у пилота есть доля секунды, чтобы принять решение о нацеливании и поразить ракету оружием класса «воздух-воздух». Он подчеркнул, что ракеты идут на большой скорости и перехватить их нужно прежде, чем они пролетят мимо, ведь поймать воздушную цель в погоне практически невозможно. Как раз таки в такой ситуации оказался пилот Месь в тот день и вполне вероятно, что осколок российской ракет мог его подбить.