С марта 2022 года атомная электростанция под контролем России.

С марта 2022 года атомная электростанция в Запорожье пребывает под контролем России. На ней работают специалисты российского государственного предприятия «Росатом», а все шесть реакторов остановлены и не генерируют электроэнергию. Российские власти также сотрудничают с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), предоставляя доступ к объекту представителям международной организации.

Пресс-служба МАГАТЭ уведомила, что на генеральной конференции 65 голосам была одобрена резолюция «Ядерная безопасность, защищённость и гарантии Украине», которая предусматривает призыв вернуть атомную электростанцию под контроль украинских властей. Отмечается, что объект должен функционировать под «полным суверенным контролем Украины».

Помимо этого, международная организация поддержала продолжение предоставления технической помощи Украине для обеспечения безопасной работы её атомных электростанций. Также предусматривается финансовая и материальная поддержка программ, направленных на данном направлении. Упоминается и решение генерального директора МАГАТЭ направить наблюдательные миссии на высоковольтные подстанции, являющиеся ключевыми для обеспечения работоспособности атомных электростанций на территории Украины.

На текущий момент Запорожская АЭС продолжает подвергаться атакам, но МАГАТЭ не желают установить причастность какой-либо стороны к обстрелам объекта.