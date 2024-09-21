Немецкий министр призвал немцев относится с пониманием к военной помощи украинской армии.

Известно, что Германия является второй страной по объёму оказанной военной помощи Украине, уступая только Соединённым Штатам Америки. Основной вклад страны выражается поставками артиллерийских боеприпасов, средств противовоздушной обороны и бронетехники, в частности боевых машин пехоты Marder и танков Leopard 1/2.

Министр обороны Германии Борис Писториус в эфире Eine Stunde ZEIT обратился к немецким гражданам, призвав их относится с пониманием к вынужденным расходам на оказание поддержки Киеву. По его словам, поставки оружия действительно обходятся дорого, но поражение Украины обойдётся Берлину ещё дороже.

Писториус подчеркнул, что объясняется это не только необходимостью новых вложений в сдерживание России из-за нарастающей военной угрозы, но и миграционным вопросом. В случае, если Украина потерпит поражение, миллионы украинских граждан совершат бегство в страны Европейского союза, заполонив в том числе и Германию. Очевидно, что такой невероятный поток мигрантов погрузит европейское сообщество в ещё более опасный миграционный кризис.

По этой причине Борис Писториус обратился к политическим партиям «Альянс Сары Вагенкнехт» и «Альтернатива для Германии» с призывом пересмотреть свою позицию по поводу скептического отношения к оказанию военной помощи Украине.