В украинских спецслужбах уверены, что Россия имеет доступ к перепискам пользователей.

Ещё в 2022 году начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов говорил об угрозе мессенджера Telegram национальной безопасности страны, объясняя это тем, что миллионы украинцев подписаны на сотни российских каналов. Украинские спецслужбы призывают если не запретить, то деанонимизировать все Telegram-каналы, чтобы было понятно, с какой страны владелец.

Как стало известно, Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК при Совете национальной безопасности и обороны Украины принял решение о запрете установки и использования мессенджера сотрудникам государственных служб, военнослужащими и работниками операторов критической инфраструктуры страны.

Отмечается, что использовать Telegram могут только те лица, для которых использование мессенджера является служебной обязанностью.

Данное решение НКЦК объясняют тем, что российские спецслужбы, якобы, имеют доступ к личной переписке пользователей мессенджера и, соответственно, использует их для координации своих действий. Соответствующие доказательства предоставил на совещании начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов - добавило ведомство.