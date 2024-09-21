Грузинский депутат от правящей партии утверждает, что введением санкций против местных чиновников Вашингтон пытается влиять на избирательную волю граждан.

После того, как в Грузии был принят закон об иностранных агентах, на Западе начали отменять программы сотрудничества с Тбилиси, предусматривающие финансирование и инвестиции в грузинское государство. Более того, после ряда других законодательных решений, которые в Европейском союзе и Соединённых Штатах Америки сочли противоречащими демократическим принципам, ряд грузинских чиновников попали в санкционные списки.

Буквально неделю назад Государственный департамент ввёл санкции против более чем 60 граждан Грузии, в особенности, они коснулись представителей министерства внутренних дел, ответственных за разгон митингов против принятия закона об иностранных агентах. В правящей партии «Грузинская мечта» сочли это попыткой Вашингтона вмешаться в запланированные на конец октября парламентские выборы

По мнению депутата правящей партии Гиви Миканадзе, своим решением американские власти, без каких-либо аргументов и доказательств, пытаются при помощи санкций оказать влияние на волю грузинских избирателей, ведь сделано это было именно в предвыборный период.

Впрочем, не уточняется, как именно введённые санкции могут сказаться на политических рейтингах «Грузинской мечты». Стоит понимать, что данная партия на протяжение двенадцати лет находилась у власти, но после фактического разрыва отношений с Европейским союзом, Грузия потеряла свои шансы на евроинтеграцию и лишилась существенной доли европейского финансирования.