Были уничтожены оружейные склады и пусковые установки группировки.

После того, как в Ливане произошли взрывы электронных устройств, которые, по данным The New York Times, минировались подставной компанией израильских спецслужб на протяжение многих лет, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале новой военной операции на южной части ливанских территорий, чтобы нанести удар по боеспособности «Хезболлы», обстреливавшей израильские территории в знак поддержки ХАМАС.

Как сообщают в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате проведённого массированного по территории Ливана израильские военные уничтожили около тридцати пусковых установок. Ещё около 150 пусковых установок были повреждены во время ударов по объектам инфраструктуры ливанской шиитской группировки.

Помимо этого израильское командование отчитывается об уничтожении складов с оружием «Хезболлы» (не стоит путать с регулярной ливанской армией) в южных районах Ливана.

Примечательно, что первая часть проделанных израильской авиацией действий совпала с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, который в тот момент говорил о том, как Тель-Авив «перешёл все красные линии и объявил им войну».