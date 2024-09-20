Ещё 60 миллионов евро Брюссель выделит из своих денег на гуманитарную помощь Киеву в сфере энергетики.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Украина получит от Европейского союза 160 миллионов евро на энергетическую сферу, причём 100 миллионов евро были взяты из доходов от замороженных российских активов.

По словам европейского чиновника, данные средства будут распределены следующим образом: 100 миллионов евро потратят на восстановление энергетической системы (ремонтные работы), а оставшиеся 60 миллионов евро на гуманитарную помощь, необходимую стране в зимний период времени. Она также сообщила о скором визите в Киев, чтобы лично обсудить финансирование с Владимиром Зеленским.

Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что впредь Европейский союз будет распределять доходы от замороженных российских активов следующим образом: часть денег на оборону, а остальное - на поставки электроэнергии и восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Помимо этого председатель Европейской комиссии рассказала о планах нарастить выработку электроэнергии, чтобы покрыть часть (25%) от потребностей Украины в электричестве (предположительно - 17 ГВт) с учётом запланированного дефицита в 6 ГВт. До этого ряд стран Европейского союза требовали компенсировать им расходы за поставку электроэнергии на украинские территории.