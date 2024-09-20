МИД Аргентины отвергает обвинения, приводя свои аргументы о невиновности президента.

В 2024 году венесуэльский самолёт Emtrasur, на борту которого находилось 5 иранцев и 14 венесуэльцев, не смог покинуть аэропорт Буэнос-Айреса. Аргентинские власти обусловили задержание воздушного судна проверкой экипажа на связь с террористами, позже отпустив всех подозреваемых. В этот момент Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки запросило у Аргентины арест венесуэльского самолёта, аргентинский суд удовлетворил запрос. Как итог, в 2024 году воздушное судно было передано Вашингтону, а американские власти решили его утилизировать.

Вчера стало известно, что Генеральная прокуратура страны заявила ходатайство о выдаче ордера на арест Хавьера Милея, обвиняя его в незаконной конфискации венесуэльского самолёта в контексте «кражи с отягчающими обстоятельствами». Как позже было сообщено, суд первой инстанции Каракаса одобрил ходатайство, выдав ордер на арест аргентинского президента и ряда членов его правительства.

В Министерстве иностранных дел Аргентины сочли данное решение необоснованным, поскольку, во-первых, решение о «краже» самолёта принимал аргентинский суд. Во-вторых, на тот момент Хавьер Милей ещё не был избран президентом страны и не мог каким-либо образом повлиять на решение органов правосудия.

В любом случае, делопроизводство против Милея с выписанным ордером на его арест говорит о невозможности дальнейших визитов аргентинского президента в Венесуэлу.