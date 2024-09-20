В Госдепе подчеркнули, что это невероятно трудно, а Вашингтон сосредоточен на возможных вещах.

После 24 февраля 2022 года украинские власти неоднократно призывали исключить Россию из Совета безопасности Организации объединённых наций, где она является постоянным членом, тем самым обладая правом накладывать вето на все принимаемые ведомством решения. Тем не менее, реальных шагов в этом направлении не было предпринято из-за сложности процедуры.

Представитель Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что, вопреки всем призывам, исключить Россию из Совета безопасности ООН в соответствии с Уставом невероятно сложно. Он подчеркнул, что американские власти сосредоточены только на тех вещах, которые возможно воплотить, намекая на невозможность исключения страны из международной организации.

Процедуры по исключению из Совета безопасности Организации объединённых наций не существует, но есть возможность реализовать это решение через исключение страны из Генеральной Ассамблеи. Для этого Совет безопасности единогласным решением (Россия должна воздержаться от голосования, поскольку вопрос касается её членства) должен принять соответствующую резолюцию, направив её в Генеральную Ассамблею. В случае, если ⅔ (+1) членов Генеральной Ассамблеи проголосуют «За», страна теряет своё место в организации и, соответственно, лишается постоянного членства в Совете безопасности.

Впрочем, даже если Россия потеряла бы место в Совете безопасности, принимаемые в дальнейшем международным органом решения, например санкции против Москвы, попросту могли бы принципиально игнорироваться Организацией объединённых наций, подрывая репутацию международной организации.