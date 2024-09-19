Её поддержало 124 страны, в частности Россия, Китай и Франция.

Несмотря на то, что палестинское движение ХАМАС фактически потеряло боеспособность, израильские войска сохраняют своё присутствие в секторе Газа, чтобы гарантировать отсутствие контрабанды оружия в анклав и появления новых военных формирований в составе организации. Однако большая часть международного сообщества считает меры чрезмерными и угрожающими стабильности на Ближнем Востоке.

Генеральная Ассамблея Организации объединённых наций проголосовали по резолюции с призывом к Израилю вывести войска с оккупированных палестинских территорий в течение следующего года. Документ поддержали 124 страны, в частности Россия, Китай и Франция. Против принятия резолюции выступили 43 государства, в том числе Соединённые Штаты Америки и сам Израиль. Примечательно, что Катар поддержал принятие резолюции, хотя страна принимает совместное с Вашингтоном участие в мирном урегулировании палестино-израильского конфликта.

Израильский посол в Организации объединённых наций назвал принятие резолюции «дипломатическим терроризмом», который служит в дипломатии для «разрушения мостов».

Стоит понимать, что резолюции Генеральной Ассамблеи не являются обязательными в исполнении, в отличие от аналогичного документа, издаваемого Советом безопасности Организации объединённых наций. В июле Международный суд уже призывал Тель-Авив вывести войска из сектора Газа, считая их военное присутствие в анклаве нарушающим право палестинцев на самоопределение.