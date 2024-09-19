Однако пока, скорый мир на Ближнем Востоке ничего не предвещает.

Известно, что летом Соединённые Штаты Америки совместно с Египтом и Катаром организовали переговорный процесс между Израилем и ХАМАС по завершению боевых действий в секторе Газа. Американский президент Джо Байден ставит перед собою цель положить конец палестино-израильскому конфликту до конца президентского срока, тем самым успешно завершив свою политическую карьеру.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен, во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Бадром Абделем Аты, заявил о достигнутом прогрессе в переговорах между израильской и палестинской стороной за последние полтора месяца. Он подчеркнул, что стороны конфликта согласовали 15 из 18 пунктов мирного соглашения.

По словам американского политика, остаётся найти решение по оставшимся вопросам, в чём их суть - не уточняется. Он подчеркнул, что посредники (Соединённые Штаты Америки, Египет и Катар) предложили свои способы, как это сделать, но Израилю и ХАМАС необходимо проявить политическую волю, чтобы установить в анклаве режим прекращения огня.

Стоит отметить, что одним из разногласий является позиция сторон палестино-израильского конфликта по поводу дальнейшего присутствия израильских войск в регионе. В ХАМАС требуют полного вывода израильской армии с палестинских территорий, когда Израиль хочет оставить в анклаве ограниченный контингент войск, чтобы контролировать маршруты контрабанды оружия палестинцами и предотвратить повторное вооружение палестинского движения.