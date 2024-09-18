В рядах ВСУ также проходят военную службу иностранные граждане.

Известно, что в составе Вооружённых сил Украины проходят военную службу иностранные граждане, не имеющие украинского гражданства. Речь идёт как об иностранцах, преимущественно желающих заработать в зоне боевых действий (колумбийские наёмники и другие), так и записавшихся в украинскую армию в качестве добровольцев из-за идеологически антироссийских настроений («змагары», «ичкерийцы» и другие), которые числятся в составе Интернационального легиона.

Стало известно, что Верховная рада Украины утвердила создание Центра рекрутинга иностранцев, который будет заниматься приёмом лиц без украинского гражданства на контрактную службу в Вооружённые силы Украины.

Данный центр будет заниматься осуществлением проверок иностранцев, чтобы выяснить:

на каких законных основаниях находятся на территории Украины;

привлекались ли они к уголовной или административной ответственности на территории Украины;

причастны ли к разведывательно-подрывной деятельности;

совершали ли другие действия, несовместимые с военной службой.

Конкретный регламент работы Центра рекрутинга иностранцев будет утверждён украинским правительством, но это явно говорит о намерениях привлечь к военной службе больше иностранных граждан или более грамотно справиться с притоком таковых, возможно, после каких-либо агитационных кампаний.