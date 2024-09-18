Изначально военные были обеспокоены пересечением белорусско-латвийской границы неопознанным летающим объектом.

Утром 17 сентября Министерство обороны Латвии на своей официальной странице в социальной сети X (бывший Twitter) объявило о появлении на радарах неопознанного летающего объекта, который пересёк белорусско-латвийскую границу и вторгся в Краславский район страны.

По итогу было принято решение о поднятии с военного аэродрома «Лиелварде» патрульной миссии НАТО, состоящей из истребителей (у Латвии нет собственной боевой авиации, но есть военно-воздушные силы с небольшим числом самолётов, вертолётов и зенитными комплексами), которая не обнаружила в воздушном пространстве страны подозрительных объектов и вернулась на место постоянной дислокации.

Латвийское издание LETA выяснило у Военно-воздушных силах Латвии, что после вылета авиации НАТО была обнаружена лишь стая птиц, которая, по всей видимости, и была воспринята за неопознанный летающий объект.

Позже министр обороны страны Андрис Спрудс объяснил, что вылет авиации североатлантического альянса был необходим, поскольку изначально не удалось определить, какой именно объект вторгся в воздушное пространство Латвии. В то же время латвийские власти уверены в необходимости информирования граждан о ситуации в воздушном пространстве, поэтому и сообщили об отсутствии угрозы и зафиксированной в небе стае птиц.