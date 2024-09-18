Организации готовы осуществлять гуманитарную миссию в данном регионе, если стороны конфликта предоставят им гарантии безопасности.

На подконтрольных Вооружённым силам Украины территорий в Курской области по-прежнему остаётся гражданское население, которое не успело или не хотело эвакуироваться в момент начала активных боевых действий. На фоне этого министерство иностранных дел Украины обратилось к Организации объединённых наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста, предложив им присоединиться к гуманитарным проектам на занятом украинскими военными участке Курской области.

Пресс-секретарь Генерального секретаря ООН Стефан Жюжаррик отреагировал на запрос украинских властей, сообщив о готовности развернуть гуманитарную миссию на подконтрольных Киеву российских территориях. Однако он подчеркнул, что для этого необходимо получить разрешение России, поскольку территории, в соответствии с международно признанными государственными границами, принадлежат ей.

Официальный представитель Красного Креста Галина Балзамова также прокомментировала запрос Киева, сообщив, что их организация готова осуществлять гуманитарную миссию в регионе, но только если стороны российско-украинского конфликта предоставят гарантии безопасности. Она добавила, что в международной организации добиваются доступа в Курскую область ещё с начала боевых действий в регионе.

Стоит напомнить, что иностранные журналисты, посетившие подконтрольные Киеву российские территории, в частности город Суджа, были объявлены Россией в розыск. Таким образом они фактически лишились права в будущем посещать российские территории из-за угрозы ареста.