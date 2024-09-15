Глава североатлантического альянса считает поставки оружия до 2022 года недостаточными.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что страны-участники североатлантического альянса недостаточно вооружали Украину до 2022 года. По его мнению, если бы Вооружённые силы Украины были бы достаточно оснащены ещё тогда, то порог для начала боевых действий был бы выше.

Глава североатлантического альянса вспомнил, как посетил Украину в этой роли в 2015 году. Он прибыл на учебный полигон, где инструкторы из Соединённых Штатов Америки, Великобритании и Канады тренировали украинских военных. В то же время с поставками всё было труднее и Вашингтон до последнего отказывался поставлять Киеву противотанковые комплексы, опасаясь, что такие действия накалят ситуацию и спровоцируют Россию.

Сейчас же Столтенберг уверяет, что ситуация изменилась: тогда Запад поставлял Киеву оружие для сдерживания, а сейчас - для ведения активных боевых действий. Он подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года НАТО активировало все оборонные планы, которые готовило ещё с 2014 года, поставив перед собою две задачи - оказывать поддержку Украине в военном плане и не допустить трансформации российско-украинского конфликта с полномасштабную конфронтацию между Россией и странами североатлантического альянса.

На текущий момент Йенс Столтенберг призывает к дипломатическому завершению российско-украинского конфликта, но только с учётом принципиальной позиции Киева.