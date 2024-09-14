Со стороны российской армии освобождены пленённые в Курской области военные, со стороны украинской - те, кто пребывает в плену с 2022 года.

На текущий момент обмен военнопленными между Россией и Украиной продолжается, хотя после прорыва российской государственной границы в Курской области были предпосылки для заморозки переговоров в данном направлении. Стало известно, что сегодня произошёл новый обмен военнопленными (51-й по счёту) при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов в формате «103 на 103».

Со стороны России: известно о возвращении 103 военнослужащих российской армии, которые попали в украинский плен во время боёв в Курской области. Сейчас они находятся в Белоруссии, им оказана медицинская и психологическая помощь, предоставлена возможность связи с родственниками.

Со стороны Украины: возвращено 103 военнослужащих украинской армии (из них более двадцати - офицерского состава), преимущество отдавалось тем, кто находится в плену ещё с 2022 года. Помимо этого освобождена группа из 15 украинских военных, проходивших службу в тогдашнем полку «Азов» Национальной гвардии Украины, в основном речь о женщинах.

Стоит напомнить, что вчера между Украиной и Россией также был проведён обмен военнопленными в меньшем формате - «49 на 49». В рамках вчерашнего обмена были освобождены российские военные, взятые в плен в Курской области, а также украинские военные, полицейские и пограничники, среди них - участники боёв за завод «Азовсталь» в Мариуполе (весна 2022 года) и военный медик в звании полковника Виктор Ивчук.