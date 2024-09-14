Соответствующий запрос румынские власти подавали ещё год назад.

В августе 2023 года румынское правительство направило запрос на закупку 32 истребителей F-35 у Соединённых Штатов Америки. Первоначально речь шла о сделке суммой 6,5 миллиардов долларов с планами прибрести позже ещё 16 истребителей.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны Соединённых Штатов Америки сообщает о решении Государственного департамента санкционировать продажу Румынии 32 единиц истребителей F-35A Lightning II, 33 двигателей к ним и другого оборудования. Общая стоимость сделки оценивается в 7,2 миллиарда долларов.

Стоит отметить, что истребители F-35 являются достаточно ограниченной авиационной техникой, которой обладает далеко не каждая страна-участник НАТО. При выдаче подобных разрешений Вашингтон учитывает уязвимость технологий, чтобы впоследствии они не оказались в руках стратегических противников. По этой причине Турция была исключена из программы по разработке самолётов данного типа, хотя активно инвестировала деньги в проект.

Вполне вероятно, что румынские власти заменят имеющиеся на вооружении своих военно-воздушных сил 26 истребителей F-16 новыми моделями. Однако стоит понимать, что детали сделки неизвестны и поставки могут быть запланированы вплоть до 2030 года, но явно не раньше 2026 года, учитывая количество одобренных запросов других стран.