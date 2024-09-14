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Nacvark
Зеленский заявил, что у ВСУ больше ЗРК Patriot, чем объявлено официально
Конкретное количество комплексов называть он отказался.

С весны 2023 года Вооружённые силы Украины начали получать поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot. Несмотря на уничтожение определённого числа пусковых установок российской армией, украинские власти добиваются новых поставок. По официальным данным на вооружении страны всего четыре батареи Patriot.

Однако на международном форуме «Ялтинская европейская стратегия», разговаривая с журналистом, Зеленский подчеркнул, что на самом деле у Киева больше американских зенитно-ракетных комплексов, чем известно об этом официально. Тем не менее, он признал, что на самом деле их недостаточно, хотя реальность всё же позитивнее, чем официальная информация. Называть каким именно числом батарей оснащены Вооружённые силы Украины он отказался по соображениям оперативной безопасности.

В то же время Зеленский отметил, что важным является не только количество самих систем, но и боеприпасы для их успешного применения. По его словам, зачастую у украинских военных не хватает противоракет, чтобы сбивать российские цели, поэтому Patriot используются экономно.

Стоит напомнить, что стоимость одной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot достигает одного миллиарда долларов. Цена одной современной противоракеты PAC-3 MSE составляет около пяти миллионов долларов, при этом их производство ограниченно.

#украина #зеленский #patriot
3
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