В организации поддерживают расширение сообщества.

Недавно стало известно, что Турция официально подала заявку на присоединение в экономическое сообщество BRICS. До этого страна на протяжение многих лет пыталась интегрироваться в Европейский союз, но ей не дали этого сделать. Предполагается, что вопрос о вступлении Турции в состав сообщества рассмотрят на саммите BRICS в Казани.

Директор Департамента по вопросам коммуникаций Международного валютного фонда Джулия Козак прокомментировала решение Стамбула, подчеркнув, что поддерживают такой шаг. По её словам, их организация выступает за улучшение и расширение международного сотрудничества с дальнейшим углублением торговых и инвестиционных связей. Она добавила, что подобные намерения необходимо приветствовать и поощрять.

Козак отметила, что главным условием являются взаимоотношения, при которых действительно подобные действия направлены на снижение глобальной фрагментации и сокращения инвестиционных издержек между странами-членами Международного валютного фонда, участником которого Турция является.

Примечательным в этой ситуации является то, что BRICS ставят перед собою задачу по созданию альтернативной системы взаимных платежей, не зависящей от доллара и евро. Международный валютный фонд работает как раз таки именно с этими валютами.