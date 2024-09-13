Польский министр считает, что таким образом Киев теряет мобилизационный ресурс.

С начала года украинские власти начали работать над тем, чтобы вернуть уехавших из Украины в Европу граждан. Принудительно высылать украинцев европейские правительства не собираются, но готовы посодействовать добровольному возвращению.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Европейский союз, продолжая осуществлять выплаты пособий украинским беженцам, снижает мобилизационный потенциал Украины. По его словам, если украинцы находятся под защитой Брюсселя, то им выплачивают 200 евро ежемесячно (в Западной Европы другие выплаты) на каждого ребёнка..

Польский министр утверждает, что таким образом Европейский союз создаёт финансовые препятствия для молодых мужчин, которые могли бы вернуться домой, чтобы впоследствии вступить в ряды Вооружённых сил Украины.

«Мы не должны субсидировать неповиновение», - добавил он.

Радослав Сикорский также напомнил, что Варшава отменила ряд социальных выплат. Речь идёт о единовременной выплате 300 злотых (75 долларов) на проживание и основные расходы, а также льготе для польских граждан, которые разместили в своих домах украинских граждан - 40 злотых (10 долларов).