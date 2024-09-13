Отмечается, что некоторые украинские аналоги в пять раз дешевле, чем западный боеприпас.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур признал, что за последние годы эстонскому правительству пришлось потратить рекордное количество денег на закупку боеприпасов, которые необходимы как эстонской армии, так и Вооружённым силам Украины. Общая сумма, которую потратил Таллин за два года на снаряды, превышает объём закупок за последние 30 лет суммарно. На фоне этого обсуждается дополнительное финансирование для восполнения критического запаса боеприпасов.

Эстонский министр отметил, что власти рассматривают закупку определённых типов боеприпасов у Украины. По его словам, речь идёт преимущественно о ракетах. Он подчеркнул, что некоторые из них обойдутся Эстонии в пять раз дешевле, чем западные аналоги.

Певкур сообщает о возможностях оборонных компаний Украины нарастить производство боеприпасов, если будет соответствующий заказчик. Нюанс в том, что в Киеве не готовы выкупать такое огромное количество боеприпасов. В то же время эстонский чиновник акцентирует внимание на важности того, чтобы украинские боеприпасы по эффекту применения оказались не хуже, чем западные.

Ранее уже Ханно Певкур допускал, что Таллину придётся увеличить ежегодные оборонные расходы до 5% от ВВП, то есть в два раза больше, чем требуют стандарты НАТО.