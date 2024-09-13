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Nacvark
Reuters: Минторговли Китая посоветовали своим автопроизводителям не инвестировать в Россию и Европу
По данным издания, китайские власти предостерегли местные компании о небезопасности серьёзных инвестиций в их зарубежные производственные мощности.

С февраля 2022 года, когда Россию покинули ряд западных, корейских и японских автопроизводителей, она стала одним из основных рынков для китайского автопромышленного комплекса. Тем не менее, пока китайские компании не спешат инвестировать в производственные мощности на российских территориях, ограничиваясь поставками китайских комплектующих.

Издание Reuters, ссылаясь на знакомых с ситуацией источников, пишет, что во время прошедшего в июле специального совещания Министерства торговли Китая местным автопроизводителям было рекомендовано воздержаться от инвестиций в данную отрасль за рубежом.

По данным издания, китайские власти предупредили свои компании о имеющихся рисках, когда они инвестируют в автомобильную отрасль на территории России, Индии и Турции. Аналогичная рекомендация в более мягком тоне коснулась Европы и Таиланда, но тут Пекин лишь порекомендовал ограничиться заводами для конечной сборки автомобилей, то есть без налаживания полноценного конвейера по производству китайских машин за пределами Китая.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике Михаил Делягин фактически подтвердил информацию Reuters, подчеркнув, что Китай и так не особо вкладывается в автопромышленный комплекс на территории России, поэтому всё ограничивается локальной сборкой. Он отметил, что рекомендация является не политической, а экономической, причём оправданной для Пекина.

#россия #китай #европа
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