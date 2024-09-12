Украинская армия израсходовала ресурсы во время наступательных операций в регионе и столкнулась с проблемами в обороне.

Бывший заместитель Генерального штаба Украины (2006 - 2010) генерал-лейтенант Игорь Романенко прокомментировал в разговоре с журналистами «Киев24» сложившуюся ситуацию в Курской области, где несколько дней назад российская армия начала проводить контрнаступательные действия.

По словам украинского генерала, в дальнейшем ситуация будет складываться из того, какие у сторон российско-украинского конфликта резервы. Украинские военные вследствие практически ежедневных попыток наступления для захвата новых территорий в регионе, исчерпали свои резервы, тем самым сделав свои позиции на направлении уязвимыми к контрнаступательным действиям. Он отмечает, что для формирования оборонительных рубежей необходимо введение новых резервов, но с этим теперь есть проблема.

В то же время российская армия в ходе обороны Курской области смогла нарастить группировку войск, способную перейти в контрнаступление.

Игорь Романенко считает, что ситуация в целом была прогнозируемая и украинскому военному командованию надо было заранее позаботиться об усилении оборонительных возможностей, если оно планирует удерживать подконтрольные территории в Курской области. В текущей ситуации остаётся формировать линию обороны из того, что имеется, а также пытаться рассредоточить российские силы в регионе, возможно, попыткой нового прорыва государственной границы России.