В издании отмечают, что об этом говорит визит британского министра иностранных дел в украинскую столицу.

На этой неделе в Соединённых Штатах Америки анонсировали встречу американского президента Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера, которые должны будут обсудить в том числе возможность разрешить Вооружённым силам Украины удары западным оружием вглубь российских территорий. Официально о снятии ограничений с дальнобойности поставляемого Киеву оружия неизвестно.

Издание The Guardian, ссылаясь на источники в британском правительстве, пишет, что Лондон позволил Киеву использовать французско-британские ракеты Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России. Отмечается, что решение было принято без официальных заявлений, то есть непублично.

В материале издания считают, что об этом говорит совместный визит Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми в Киев. Источники утверждают, что если бы британские власти не приняли решения о снятии ограничений на дальнобойность поставляемых Украине ракет, то Блинкен и Лэмми не приехали бы для встречи с Владимиром Зеленским.

Сам Владимир Зеленский по итогам встречи с главами американского и британского внешнеполитических ведомств о снятии ограничений с западного оружия не сообщал. Однако он подчеркнул важность того, чтобы на Западе услышали позицию Киева по дальнобойному оружию. Вероятнее всего, окончательное решение могут объявить после встречи.