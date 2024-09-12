Сейчас поставки продолжаются транзитом через Украину, хоть и меньшем количестве.

Со следующего года истекает договор о транзите российского газа через украинские территории. В Киеве заявили о нежелании продлевать данное соглашение, даже несмотря на существенную потерю дохода в бюджет. Таким образом Европейский союз может лишиться поставок «голубого топлива», которое до сих пор импортируется рядом стран Европы.

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон подтвердила, что хоть в Европейском союзе и была принята стратегия по по сокращению поставок российского газа, он все равно продолжает поступать странам континента во внушительных объёмах. Она отметила, что импорт газа из России в этом году действительно вырос, но в августе вновь поставки сократились. Рассматривая ситуацию в общем, европейский чиновник акцентирует внимание на том, что в 2023 году общая доля российского газа упала с 45% до 15%, то есть тенденция на снижение энергетической зависимости от России присутствует.

Кадри Симсон утверждает, что Европейский союз в целом готов отказаться от российского газа полностью, после прекращения его транзита через Украину. Она подчеркнула, что если раньше страны Европы имели прямую зависимость от «голубого топлива» из России, то сейчас энергоносители не являются инструментом давления на Брюссель. Впрочем, Симсон также признала, что некоторые страны-участники Европейского союза импортируют газ через Турцию, делая вид, что после этого он перестаёт быть российским.

Российские власти уже говорили о намерениях искать импортёров газа в Азии и на других континентах, если Европа больше не захочет импортировать его из России.