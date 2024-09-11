Взамен израильские власти хотят вернуть всех пленных и добиться ликвидации ХАМАС.

В августе после смерти Исмаила Хании на пост главы политического бюро ХАМАС был назначен Яхья Синвар. По данным израильских властей, ключевой функционер палестинского движения находится в южной части сектора Газа, вероятнее всего - в тоннелях под городом Хан-Юнис.

Координатор по делам похищенных и пропавших без вести граждан Галь Хирш предложил Синвару сделку, в ходе которой израильские власти готовы обеспечить ему, его семье и любому, кто присоединится к нему, безопасный выход из анклава. Взамен Тель-Авив требует освобождения всех пленных израильских граждан, демилитаризации и дерадикализации ХАМАС, то есть фактически речь идёт о ликвидации организации, как милитаризованного политического сообщества на палестинских территориях.

Израильский чиновник подчеркнул, что параллельно работает над запасными планами по возвращению пленных. Предложение Яхъе Синвару он отправил ещё несколько дней назад, но не уточнил, какой был ответ палестинской организации.

Ранее Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ХАМАС больше не существует, как военизированной организации. Сейчас она больше похожа на партизанское движение, с ячейками которого израильская армия продолжает бороться.