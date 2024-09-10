Армянские власти направили запрос на подписание соглашения в рамках документа, в котором согласовано 80% содержания. Остальные 20% в Ереване хотят обсудить уже после подписания мирного договора.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Азербайджаном в рамках документа, в котором согласовано 80% положений из общего содержания. Армянская сторона желает не терять времени и подписать мирный договор как можно скорее, а оставшиеся положения обсуждать уже в дальнейшем. Тем не менее, в Баку не согласны с такой задумкой.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизад подтвердил получение документа от Армении, но заявил об отказе азербайджанских властей в его подписании в таком варианте. Он утверждает, что армянская сторона пытается отказаться от выполнения своих обязательств, сохранив территориальные претензии к Азербайджану, исключив из мирного соглашения важные положения, при этом добившись его подписания в сокращённом виде.

Айхан Гаджизад настаивает на том, что для устойчивого и успешного мирного договора необходимо прояснить все положения, а не исключать несогласованные моменты, как это предлагает Ереван. Основными требованиями Баку является окончательный роспуск Минской группы ОБСЕ и внесение поправок в Конституцию Армении, в которой прописан курс на воссоединение с Нагорным Карабахом.

В то же время армянские власти готовы учесть позицию Баку, внеся поправки в основной документ страны, но не досрочно, как этого требуют азербайджанские власти, а только в 2026 году, когда будет разработан новый проект Конституции. В таком случае подписание мирного договора может затянуться на годы.