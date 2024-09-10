Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
МИД Азербайджана сообщил об отказе в подписании мирного договора с Арменией в неполном варианте
Армянские власти направили запрос на подписание соглашения в рамках документа, в котором согласовано 80% содержания. Остальные 20% в Ереване хотят обсудить уже после подписания мирного договора.

Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана подписать мирный договор с Азербайджаном в рамках документа, в котором согласовано 80% положений из общего содержания. Армянская сторона желает не терять времени и подписать мирный договор как можно скорее, а оставшиеся положения обсуждать уже в дальнейшем. Тем не менее, в Баку не согласны с такой задумкой.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизад подтвердил получение документа от Армении, но заявил об отказе азербайджанских властей в его подписании в таком варианте. Он утверждает, что армянская сторона пытается отказаться от выполнения своих обязательств, сохранив территориальные претензии к Азербайджану, исключив из мирного соглашения важные положения, при этом добившись его подписания в сокращённом виде.

Айхан Гаджизад настаивает на том, что для устойчивого и успешного мирного договора необходимо прояснить все положения, а не исключать несогласованные моменты, как это предлагает Ереван. Основными требованиями Баку является окончательный роспуск Минской группы ОБСЕ и внесение поправок в Конституцию Армении, в которой прописан курс на воссоединение с Нагорным Карабахом.

В то же время армянские власти готовы учесть позицию Баку, внеся поправки в основной документ страны, но не досрочно, как этого требуют азербайджанские власти, а только в 2026 году, когда будет разработан новый проект Конституции. В таком случае подписание мирного договора может затянуться на годы.

#армения #азербайджан
+
Написать комментарий (0)
Пашинян предложил Алиеву подписать мирный договор на основе достигнутых успехов в переговорах
МИД России подтвердил взятый Арменией курс на отход от сотрудничества с ОДКБ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
2
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
3
Google выпустила новую версию Android Auto 12.8
+
Крупный транспортно-логистический хаб построят в Забайкалье
+
Intel передает все производственные процессы ниже 3 нанометров TSMC и сокращает 15% рабочей силы
2
Голландское правительство запретило экспорт старых станков ASML в Китай
7
Вооруженные силы РФ внедряют FPV-дроны «Ключ», работающие на нестандартных частотах
1
Qualcomm, Samsung и Google объединяются для создания инновационных умных очков
+
One UI 6.1.1 включает обновленный файловый менеджер, который упрощает работу с документами
+
Новое поколение процессоров AMD повторяет ошибки Intel
13
Новый корабль на орбите предназначен для подготовки человечества к полету на Марс
2
В Сети появился полный список устройств Xiaomi, которые получат Android 15
1
В Москве завершается программа обновления развязок на выездных магистралях
+
«Лаборатория Касперского»: новое вредоносное для Android похищает ключи от криптокошельков с помощью распознавания текста
+
Информатор сообщает о переносе релиза GTA 6 на более поздний срок и периоде дебюта игры на ПК
+
Трейлер фильма Minecraft получил более миллиона дизлайков
3
Опубликованы ожидаемые характеристики планшета Apple iPad Mini 7
+
Информатор раскрыл европейские цены материнских плат ASUS с чипсетом AMD X870
3
Стали известны сроки, когда Google столкнется с наказанием за злоупотребление своей монополией
+
Произошла утечка информации о версии 1.2 Nicole Rerun в Zenless Zone Zero
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 7-8 сентября
2
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
83
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
50
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
19
Презентация Apple 2024: iPhone 16 и его «революции», которых не дождались
12
Какие преимущества есть у жёстких дисков перед SSD, и какой HDD выбрать в 2024 году
8
Обходим блокировки Microsoft Store и региональные ограничения на консолях Xbox
+
Обзор дешёвых наушников Extra Bass QC30 спустя год использования
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI X670E Gaming Plus WIFI
1

Сейчас обсуждают

Welsper
10:59
Ну дорогой кулер не поспоришь. Покупался сильно дешевле (вроде даже с рук, не помню) и он у меня уже больше 10 лет (под 1700-й сокет допилить пришлось правда). Про Liquid Freezer III 240 - не скажу, ...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
aleximus777
10:59
Эх, беда( Но это я зарешал в гараже, сварив собственное основание стойки. Я себе больше верю)
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Александр Пономарев
10:57
как бы там ВСЕ не стали долларовыми триллионерами, как в Африке было.. с тележкой денег за буханкой хлеба
Informa Connect Academy: Илон Маск может стать первым в мире долларовым триллионером в 2027 году
Chingizid
10:52
С чего решили что у НАТО нет таких систем, нельзя недооценивать противника, без техники и денег НАТО хохлы бы и недели не продержались
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
aleximus777
10:52
Дружище, мне реально тебя все больше жаль Вот без понтов - у меня 4090. И я с удовольствием периодически играю в старые игры. Знаешь, как в 4К выглядит вторая халфа? Или System Shock2? Ну у тебя сразу...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
El Grechko
10:51
Дебил, естественно, относится к тебе, ибо ты он и есть. Ты думаешь, если твой монитор назван "дуал моде" то он умеет 4к матрицу в 1080p превращать что ли? Нет, дебил, не умеет. Просто пропускная спосо...
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Chingizid
10:51
Да и никогда наши чиновники не ответят на удар запада (какие бы ракеты у нас не были) ибо дети и бизнес у всех у них за границей
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
Такой то
10:51
свинка удостоверения выдаёт?
MI-6 и ЦРУ ориентированы на российскую элиту и дестабилизацию в России
NIK1457
10:47
Для особо тупых: по информации от наших бойцов взрывчатка в корейских снарядах по качеству заметно хуже нашей! Это во-первых. А во-вторых - "разброс по весу" - это бред сивой кобылы! Баран! ))
КНДР в дополнение к артиллерийским снарядам передала России баллистические и зенитные ракеты - AR
Артём Николаев
10:46
Я брал, но попался брак, нога держалась только на краске. Хорошо экран не разбил. Ну и эстетический вид у всего этого слишком инженерный.
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем