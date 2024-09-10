Военное командование уведомило об отсутствии прямой угрозы и открытой эскалации в этой ситуации.

Недавно появилась информация о том, что российский беспилотный летательный аппарат якобы потерпел крушение на территории Латвии. Об этом сообщили местные власти, начав собственное расследование и уведомив НАТО. Министерство иностранных дел страны также вызвало временного поверенного в делах России в Риге Дмитрия Касаткина, чтобы прояснить ситуацию.

По итогам расследования командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Леонид Калниньш сообщил, что падение российского беспилотника на латвийских территориях не представляет прямой угрозы и не является признаком открытой эскалации. Он утверждает, что дрон нарушил воздушное пространство Латвии, влетев через Белоруссию, но действия не были целенаправленными.

Исходя из этой информации и аналитики иностранных партнёров по НАТО, военное командование пришло к выводу, что целью беспилотника была не Латвия, а Украина. Рига о каких-либо конкретных мерах в отношении Москвы не объявила, но было принято решение усилить противовоздушную оборону в восточной части страны.

Стоит напомнить, что аналогичные инциденты с российскими беспилотниками, по заявлению польских властей, происходили и в воздушном пространстве Польши. Тем не менее, Варшава не сбивает неопознанные дроны, в том числе по рекомендации союзников по НАТО, если, конечно, от них не поступает прямая угроза.