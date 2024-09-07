Страны планируют сделать это как можно быстрее.

В 2023 году Вооружённые силы Украины начали получать первые партии немецких танков Leopard 1A5, разработанных в 1987 году, от Германии и Дании. Речь идёт об устаревших, снятых с эксплуатации танках, находящихся в нерабочем состоянии, отправляемых изначально на ремонтные заводы немецкой компании Rheinmetall, а уже потом Киеву.

Министр обороны Германии Борис Писториус в рамках встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» заявил, что Берлин планирует совместно с Копенгагеном передать Украине ещё 77 танков Leopard 1A5. Причём он отмечает, что сделать это хотят как можно быстрее.

Помимо этого немецкое правительство утвердило поставку украинской армии 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, половину из которых военные получат до конца года. Германия также продолжит обучать украинских военных, напомнив, что с ноября 2022 года на немецких территориях были обучены 16 тысяч человек.

Германия остаётся второй страной по объёмам поставок оружия Вооружённым силам Украины, уступая только Соединённым Штатам Америки. На конец весны немецкие власти передали Киеву оружия на 28 миллиардов евро, передав тысячи единиц бронетехники, стрелковое оружие, боеприпасы и средства противовоздушной обороны.