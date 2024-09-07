В британских тюрьмах нет мест, а в эстонских ситуация совсем наоборот.

Издание The Daily Telegraph пишет, что Великобритания рассматривает возможность размещения своих заключённых в тюрьмах Эстонии. Связано это с нехваткой мест в британских тюрьмах и отсутствием заключённых в эстонских колониях.

В материале отмечается, что переполненность британских тюрьм является достаточно серьёзной проблемой, решить которую за счёт строительства новых пенитенциарных учреждений достаточно дорого (около 600 тысяч фунтов стерлингов за одного заключённого) и долго. В то же время более выгодным вариантом является использование иностранных тюрем, ведь таким образом можно даже сэкономить бюджетные деньги. Так, например, содержание одного заключённого обходится Лондону в 50 тысяч фунтов стерлингов ежегодно, когда в Эстонии на те же самые «услуги» уходит всего лишь от 10 до 20 тысяч фунтов стерлингов.

Министр юстиции Эстонии Лийза Пакоста уже говорила том, что в эстонском государстве рекордно низкое число преступников, в связи с чем некоторые тюрьмы пустуют. Размещение иностранных заключённых позволило бы привлечь в бюджет страны порядка 30 миллионов евро, а также создать новые рабочие места с хорошими зарплатами.

На текущий момент британские власти продолжают поддерживать диалог по данному вопросу с Эстонией и рядом других государств Европы.