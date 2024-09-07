Однако он согласился о необходимости информирования Абу-Даби о ситуации с его судебным делом.

После того, как во Франции был арестован основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров, Россия и Объединённые Арабские Эмираты сообщили о готовности оказать дипломатическую помощь бизнесмену, поскольку он является гражданином их стран. Однако Париж отверг иностранные запросы, так как страна в правовом поле считает Дурова именно гражданином Франции.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Павел Дуров сам отказался от дипломатической помощи, предложенной Москвой и Абу-Даби. В то же время он согласился с тем, чтобы Объединённые Арабские Эмираты информировались о ситуации с его судебным делом. По данным издания, дипломатические службы Объединённых Арабских Эмират контактируют как с французскими властями, так и с командой Дурова.

Ранее Павел Дуров официально прокомментировал свой арест в достаточно мягкой форме, по сути не выразив существенного протеста в адрес Парижа. Он считает, что задерживать владельцев социальных сетей из-за совершаемых внутри сервисов преступлений нелогично, ведь это приведёт к нежеланию программистов разрабатывать собственные продукты из-за необоснованной ответственности и рисков. При этом бизнесмен остаётся в стране, выплачивает судебный залог (5 миллионов евро) и защищает свои права в рамках рассматривания его судебного дела.