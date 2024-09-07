Информацию подтвердили в Министерстве вооружённых сил страны.

В июне страны «Большой семёрки» (G7) достигли соглашения по выделению Украину кредита на 50 миллиардов долларов, который будет беспроцентным и покроется за счёт доходов от замороженных российских активов. Такая форма поддержки позволит Украине не навредить своему кредитному рейтингу и получить помощь в формальный долг. В рамках этой инициативы Европейская комиссия уже отчиталась о выделенном транше суммой 1,5 миллиардов евро в специальные фонды для оказания помощи Киеву. Тем не менее, Владимир Зеленский ранее говорил, что деньги или оружие его страна так и не получила.

Министерство Вооружённых сил Франции объявило о запланированном Европейским союзом выделении французским властям 300 миллионов евро из доходов от замороженных российских активов, чтобы за счёт этих средств покрыть расходы на закупку оружия для Вооружённых сил Украины. Предполагается, что сумма поступит на счёт Главного управления вооружений.

Отмечается, что выделенные деньги предназначены для оперативной закупки боеприпасов, артиллерийских систем и средств противовоздушной обороны.

Всего Брюссель планирует направить на закупку вооружений в странах Европейского союза порядка 1,4 миллиарда евро, получаемых из доходов от замороженных российских активов.