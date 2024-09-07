Об этом сообщает 13-й израильский телеканал.

После того, как возник риск нового «удара возмездия» по израильским территориям со стороны Ирана, американские власти сообщили о размещении на Ближнем Востоке авианосных групп, чтобы быть готовыми обеспечить защиту Израиля на случай атаки. Очевидно, что без американской помощи израильская система «Железный купол» попросту не выдержит нагрузки иранских воздушных целей и будет сломлена.

В Вашингтоне объяснили Тель-Авиву, что американские корабли не могут вечно оставаться в регионе, защищая Израиль от иранских атак. Об этом сообщает 13-й израильский телеканал.

Стоить отметить, что содержание авианосных групп является серьёзным расходом в бюджете Соединённых Штатов Америки, на который уходит миллиарды долларов. В текущих обстоятельствах американские власти стараются надолго не сосредотачивать свои авианосцы в одном регионе, а большая их часть находится в акватории Тихого и Атлантического океанов для защиты морского пространства страны.

Известно, что Иран отказался от планов немедленно провести массированный обстрел израильских территорий, чтобы не повысить напряжённость на Ближнем Востоке и не сорвать переговоры между Израилем и ХАМАС. Пока что сделка по прекращению огня в секторе Газа не так близка к заключению, поэтому есть вероятность, что в ближайшем будущем иранская армия вернётся к своим планам по обстрелу Израиля.