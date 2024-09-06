Они преимущественно используются как средство ПВО.

В преддверии следующей встрече Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» стало известно, что Великобритания объявит о новом пакте военной помощи, куда войдут 650 многоцелевых ракет Martlet французского производства. Общая стоимость новой поставки оружия составит 210 миллионов долларов.

Предполагается, что официально о поставке ракет объявит уже сегодня министр обороны Джон Хили во время встречи на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии. Поставка всех обещанных ракет Martlet будет выполнена до конца года.

Martlet представляет собою многофункциональную ракету с лазерным наведением и скоростью полёта в 1,5M. Данное оружие можно запускать как с вертолётов, сухопутных платформ, кораблей, так и при помощи переносных зенитно-ракетных комплексов. Ракеты в основном применяются как средство противовоздушной обороны, преимущественно против беспилотных летательных аппаратов. Всё это при достаточно скромной стоимости - 30 тысяч долларов, то есть один выстрел дешевле, чем российский дрон-камикадзе «Герань»

Первые поставки Martlet Вооружённым силам Украины были осуществлены ещё в 2022 году. Тогда украинское военное командование отчитывалось о сбитии данной ракетой российского разведывательного беспилотного аппарата «Орлан-10».