Киев настаивал на том, чтобы начать обучение пилотов как можно скорее, но после крушения F-16 в Вашингтоне задумались, стоит ли эта спешка того.

Ещё в тот момент, когда Запад сомневался в целесообразности поставок американских истребителей F-16 украинской армии, в Киеве призывали начать обучение украинских пилотов, чтобы они были подготовлены на случай принятия положительного решения по западным самолётом. После того, как Соединённые Штаты Америки и другие украинские союзники приступили к обучению украинских пилотов, стало известно, что учебная программа была сжата, но даже это не помогло существенно её ускорить, ведь между западными инструкторами и украинскими военными существовал «языковой барьер»

После того, как над Украиной потерпел крушение американский истребитель F-16, в Вашингтоне засомневались, что причиной потери самолёта стал «дружественный огонь», больше видя в этом инциденте ошибку пилота.

На фоне этого издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в странах, осуществляющих подготовку украинских пилотов на F-16, был поднят вопрос о спешке в подготовке лётчиков. Западные страны считают, что требования Киева как можно больше ускорить обучение и, соответственно, поставки самолётов, привело к спешке, из-за которой страна теряет своих пилотов.

По данным издания, пока что Запад не планирует менять программу обучения в пользу более длительного и тщательного обучения, но всё же этот вопрос был поднят.

Помимо этого The Wall Street Journal сообщают, что уже через несколько месяцев Военно-воздушные силы Украины будут иметь достаточно обученных пилотов, чтобы сформировать эскадрилью из американских истребителей F-16. При этом проходившие обучение лётчики имеют гораздо меньше часов налёта на западных самолётом, нежели их американские коллеги, обучающиеся по полноценной программе.