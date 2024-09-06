В ведомстве назвали это мерой предосторожности.

В июне Польша, Литва, Латвия и Эстония обратились к Европейскому союзу с призывом строить фортификационные сооружения на границей с Россией и Белоруссией. Нюанс лишь в том, что деньги на этот проект граничащие с Россией страны решили просить у всех-стран участников европейского сообщества. Балтийские страны также имеют свои проекты по построению оборонительной линии, но своим запросом к Брюсселю с требованием выделить деньги на эти цели они хотели масштабировать их.

Министерство обороны Литвы отчиталось в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) об установке противотанковых заграждений («зубов дракона»), противотанковых мин и ежей на пограничном переходе с Россией, прямо перед мостом Королевы Луизы в Панямуне, который соединяет литовский город с российским Советском (Калининградская область).

В литовском оборонном ведомстве подчеркнули, что такая мера предосторожности направлена на то, чтобы обеспечить более эффективную оборону в случае конфронтации с Россией.

При этом установить данные заграждения на самом мосту Литва не смогла, поскольку объект является собственностью России, а в пределах возможностей Вильнюса, лишь установка сооружений на своих территориях.