Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Зеленский назвал причину, по которой ВСУ вторглись в Курскую область
Он утверждает, что принятие этого решения связано с нехваткой дальнобойного оружия.

После того, как Вооружённые силы Украины прорвали российскую государственную границу в Курской области, украинские официальные лица назвали много различных целей этой операции. Начиная от попытки заполучить более выгодную переговорную позицию, заканчивая созданием буферной зоны на российских территориях и отвлечением внимания от Донбасса.

Владимир Зеленский рассказал, что предшествовало вводу украинских войск на российские территории. По его словам, основная причина заключалась в нехватке дальнобойного оружия и отсутствия разрешения на его применение вглубь России, из-за чего Киев был вынужден поднять вопрос об альтернативе этому и пришёл к плану по вторжению в Курскую область.

Зеленский также подчеркнул, что украинская разведка уведомляла власти о готовящемся Москвой прорыве украинской государственной границы на северном участке территорий Украины, чтобы создать свою буферную зону. Поскольку противостоять этим попыткам было невозможно, украинские военные попросту вторглись на российские территории и создали своё подобие буферной зоны. Однако тут стоит отметить, что присутствие украинских сил в Курской области никак не может защитить Сумскую область от ракетных и авиационных обстрелов, ведь глубина прорыва недостаточно большая.

Ранее Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский уже говорил, что вторжением в Курскую область не удалось заставить российскую армию передислоцировать свои силы с Покровского направления.

#россия #украина #зеленский #курская область
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
1
OpenAI анонсировала GPT Next: ИИ станет в 100 раз мощнее
+
Google объявляет о четырех новых функциях для всех устройств Android
+
Второй трейлер GTA 6 могут задержать из-за сделки Rockstar и Sony
1
Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
10
После запуска спутника Sentinel-2C Европа сможет следить за всем миром
+
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
3
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
Исследование показало высокую точность измерений на часах Samsung Galaxy Watch
+
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
NVIDIA похудела на $280 миллиардов – Дженсен Хуанг получил повестку в суд от Минюста США
7
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
9
RTX 5080 при TDP в 400 Вт будет на 10% быстрее RTX 4090, а RTX 5090 будет потреблять 600 Вт
7
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
12
Появились изображения флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
+
Некоторые пользователи уже начали получать свои копии игры Warhammer 40,000: Space Marine 2
+
Black Myth: Wukong с первым патчем протестировали на 25 видеокартах
4
В зоне СВО впервые применен гибрид ракеты и управляемой авиабомбы – боеприпас "Гром"
+
Украина укрепляет военное сотрудничество с Турцией
2

Популярные статьи

Украина представила дрон-ракету с рекордной дальностью 1500 км
55
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
+
Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
2
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
25
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
5
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
27
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий
10:39
ну джили зикеер и хавал вполне прижились распиарились. остальные да где то в ноунейм сегменте
Автомобильные бренды из Китая испытывают проблемы в России
AleksK
10:35
> То есть Pentium G7400 может быть достаточен для запуска вообще всех игр и при этом будет иметь низкое энергопотребление не сдерживая видеокарту. А такой процессор не требует серьезного охлаждения, ...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Андрей Касянчук
10:34
Какая разница шо е тама попiсано. Главное - чтобы не было войны! Между федеративными штатами Америки и конфедеративными. А то опять санкции от Южной Африки, покладенные на Россию (из-за науськивания к...
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
DOOMnik
10:29
Сделал шумку салона в том числе днища и арок. Шума стало гораздо меньше, динамики стали играть повеселее. На скорости только аэродинамический шум от кузова слышен, т.е он громче чем от покрышек при ус...
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
aleximus777
10:29
Один был. А так все было как и с 4090 - хайп. Горят миллионами, но где-то там. Что плохо, это в моем конкретном случае с материнкой гигабайт, биос с микрокодом 0x129 был готов уже 7 августа. Но вот то...
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
Алексей Бугаев
10:28
Как.же вы рвётесь, сонибои. Пк это многофункциональная машина, которая отбивается по стоимости спустя 2 часа настройки по гайдам. И вот у тебя на руках пк мощнее пс5 за туже стоимость, но при этом он ...
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
Дмитрий
10:25
Делают вид что только сейчас скорешились. на деле уже десятилетиями и с боксом и с плойкой в друзьях на пк выходит только после продажи миллионов копий на консоли.
Sony получила эксклюзивные маркетинговые права на GTA 6
Nvidia&Intel Hater
10:23
у тебя 53 значит у меня в том же месте все 70 точно будет.Ибо твой хлам моей тут точно не менее 30 процентов просрет.Помню фаркрай 6 где даже с лучами твоя обосралась жидко,нахезала не снимая портков ...
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
wild cat
10:21
Дурак не дурак, но когда вспоминаешь, как с легким вооружением КРЕМЛЬ посылал Российских солдат против танков Хохлофашистов под лозунги о << братском>> народе в 2022-м. Как удивительно << слепы.>> ока...
Американские аналитики призывают заморозить конфликт на Украине и начать торговать с Россией
Sanjar Rajabov
10:13
А работникам завода как понимаю не хотят поднять зарплату 🤔. Правительство не хочет улучшить жизнь гражданам РФ все должны делать мигранты....
В Госдуме снова обсуждают проблемы бюджета России, которые связаны с миграционной политикой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем