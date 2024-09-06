Он утверждает, что принятие этого решения связано с нехваткой дальнобойного оружия.

После того, как Вооружённые силы Украины прорвали российскую государственную границу в Курской области, украинские официальные лица назвали много различных целей этой операции. Начиная от попытки заполучить более выгодную переговорную позицию, заканчивая созданием буферной зоны на российских территориях и отвлечением внимания от Донбасса.

Владимир Зеленский рассказал, что предшествовало вводу украинских войск на российские территории. По его словам, основная причина заключалась в нехватке дальнобойного оружия и отсутствия разрешения на его применение вглубь России, из-за чего Киев был вынужден поднять вопрос об альтернативе этому и пришёл к плану по вторжению в Курскую область.

Зеленский также подчеркнул, что украинская разведка уведомляла власти о готовящемся Москвой прорыве украинской государственной границы на северном участке территорий Украины, чтобы создать свою буферную зону. Поскольку противостоять этим попыткам было невозможно, украинские военные попросту вторглись на российские территории и создали своё подобие буферной зоны. Однако тут стоит отметить, что присутствие украинских сил в Курской области никак не может защитить Сумскую область от ракетных и авиационных обстрелов, ведь глубина прорыва недостаточно большая.

Ранее Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский уже говорил, что вторжением в Курскую область не удалось заставить российскую армию передислоцировать свои силы с Покровского направления.