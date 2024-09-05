Связано это с законодательными изменениями в стране.

После того, как в Грузии был принят скандальный законопроект об иностранных агентах, в Европейском союзе предупредили Тбилиси о последствиях данных законодательные изменениях, которые идут вразрез европейским ценностям и процессе интеграции в европейское сообщество. Позже в Брюсселе начали объявлять о приостановлении программ сотрудничества с грузинскими властями.

Представительство Европейского союза в Грузии сообщило о фактическом приостановлении процесса евроинтеграции страны. Примечательно, что стало об этом известно после одобрения грузинским парламентом закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, который не допускает регистрацию однополых браков, усыновление детей нетрадиционными парами и запрещает операции по смене пола.

Грузинское представительство уведомило о приостановлении процесса евроинтеграции в контексте напоминания, то есть решения было принято ещё до этих законодательных изменений. При этом в Брюсселе призывают Тбилиси вернуть курс на евроинтеграцию страны.

Впервые о приостановлении вступления Грузия в Европейский союз стало известно от европейского посла Павла Герчинского в июле. Он отмечал, что одной из причин является как раз таки закон об иностранных агентах, противоречащий европейскому законодательству.