Данное увольнение стало одним из самых громких на фоне последних кадровых изменений, но пока парламент не утвердил отставку министра.

Недавно стало известно о запланированных кадровых изменениях в Кабинете министров Украины. Такое явление нельзя назвать необычным, но особенно удивила появившаяся информация информация об увольнении министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, который являлся с 2020 года одним из ключевых фигур в окружении Владимира Зеленского, а также принимал участие в различных инициативах, направленных на привлечение помощи с Запада.

Издание The Telegraph пишет, что украинского министра планируют уволить из-за последних провалов во внешней политике. Отмечается, что Кулебе не удалось обеспечить поставку Вооружённым силам Украины большого числа систем противовоздушной обороны и Киев ограничился лишь обещаниями Запада передать пять стратегических комплексов (четыре зенитно-ракетных комплекса Patriot и один SAMP-T), причём все поставки не были до сих пор окончательно реализованы.

Помимо этого Дмитрий Кулеба не смог убедить Соединённые Штаты Америки в необходимости предоставления украинской армии разрешения на удары вглубь российских территориях.

Пока непонятно окончательно, будет ли уволен глава внешнеполитического украинского ведомства, ведь вчера в Верховной раде Украины провалили голосования по ряду отставок министров. После этого украинский президент Владимир Зеленский назначил встречу с парламентской фракцией «Слуга народа», чтобы провести диалог по ряду вопросов, в частности провала законопроектов с кадровыми изменениями.