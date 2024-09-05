Стандартный FPV-дрон оснащён 500 граммами термитной смеси.

Издание Bild пишет о применении Вооружёнными силами Украины нового беспилотного летательного аппарата «Дракон», который представляют собою FPV-дрон, оснащённый 500 граммами термитной смеси (горящие гранулы оксида железа и алюминия)

Как отмечает издание, температура горения термитной смеси составляет 2,500°С, то есть она может в секунды разъесть железо. Любая военная техника, в частности миномёты и артиллерийские орудия, становятся опасными для операторов. По задумке, оператор данного беспилотника дистанционно запускает химическая реакцию за некоторое время до приближения к цели. Применение БПЛА «Дракон» украинскими военнымиПрименение дронов «Дракон» в зоне боевых действий не является массовым, но военные из 108-й отдельной бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины уже успели продемонстрировать его работу, в результате чего загорелась лесополоса длиною около 100 метров. На фотографии можно заметить, как на участке территории начались взрывы, видимо, из-за контакта с боеприпасами.

Стоит отметить, что применение термитной смеси не ограничено какими-либо международными конвенциями. Впрочем, эффективность термита гораздо ниже, чем у запрещённых напалмов, ведь они позволяют возгоранию начаться мгновенно.