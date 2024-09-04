Недавно назначенный на данную должность украинский генерал имеет родственные связи в России.

Недавно новым Начальником штаба Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины был назначен капитан 1-го ранга Роман Гладкий. Позже украинский аналитический проект Deepstate сообщил, что жена офицера проживает на территории России, а его дочь принимает участие в соревнованиях под российским флагом. Информация не была пропущена сквозь медиапространство и дошла до Службы безопасности Украины.

На фоне этого украинские спецслужбы назначили украинскому генералу специальную проверку, чтобы проверить его на связи с Россией. Дело в том, что Гладкий проживал в Крыму, но в 2014 году покинул его, оставив там жену и дочь, которые продолжили жить на полуострове, сменив украинский паспорт на российский.

До этого в Вооружённых силах Украины заверили, что Роман Гладкий, предложенный на эту должность Главнокомандующим Александром Сырским, прошёл все специальные проверки в 2019 году и имеет допуск к к работе со сведениями с наивысшей степенью секретности. Нюанс в том, что в 2020 году украинский генерал проиграл суд со Службой безопасности Украины по вопросу выдачи доступа к государственной тайне, когда ему предъявили сокрытие информации о родственниках в России.

На текущий момент Начальник штаба Сил беспилотных систем Вооружённых сил Украины был Роман Гладкий отстранён от исполнения обязанностей до обнародования результатов спецпроверки.