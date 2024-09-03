Лондон опасается, что данное оружие может быть использовано с нарушением международного права.

На сайте правительства Великобритании было объявлено, что Лондон приостанавливают продажу Израилю некоторых видов вооружения из-за опасений применения данного оружия с нарушением международного права. Министр иностранных дел страны Дэвид Лэмми считает, что касательно этого оружия есть явный риск его использования с целью нарушения международного гуманитарного права или содействия более серьёзным нарушениям.

Министр предпринимательства и промышленной стратегии страны Джонатан Рейнольдс отметил, что в списке приостановленного для поставок оружия входят запчасти для истребителей, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. При этом суммарно лицензии отзовут на 30 видов оружия из продаваемых 350 лицензий, в частности речь идёт о вооружении, которое применяется во время боевых действий в секторе Газа.

Дэвид Лэмми подчеркнул, что принятие данного решения не обозначает позицию Лондона по обвинению Тель-Авива в виновности касаемо нарушения каких-либо норм международного права. Более того, в будущем Лондон оставляет за собою право снять наложенные ограничения и вернуть лицензии.

Примечательно, что при этом британское правительство не планирует отменять «неизменную поддержку» Израиля, его безопасности и права на самооборону. Стоит напомнить, что британская авиация вместе с Соединёнными Штатами Америки принимали участие в отражение иранского «удара возмездия» по израильским территориям.