Венесуэльцы считают, что это ничто иное, как пиратство.

Недавно стало известно, что американские власти арестовали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого не признают на Западе. В Министерстве финансов Соединённых Штатов Америки объяснили, что основанием для конфискации стало нарушение американского законодательства о санкциях. Теперь президентский борт находится во Флориде.

Правительство Венесуэлы опубликовало совместное коммюнике, в котором квалифицировали действия Вашингтона как пиратство (незаконный угон президентского борта). Отмечается и причастность Доминиканской Республики, которая была вынуждена содействовать штатам из-за их влияния.

Венесуэльские власти считают, что ни одно государство не застраховано от незаконных шагов, которые предпринимает американское правительство. В коммюнике утверждается, что ситуация служит примером, когда Соединённые Штаты Америки пользуются установленным порядком, при котором правит сильнейший в обход международного права.

Венесуэла оставляет за собою право предпринять какие-либо ответные юридические действия, чтобы компенсировать нанесённый Вашингтоном ущерб.

Реализация такого решения стала возможна только при сотрудничестве с Доминиканской Республикой, по сути содействовавшей в переправке самолёта в Соединённые Штаты Америки.