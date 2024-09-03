Американский бизнесмен приложит свои усилия для достижения этого решения, если его компаниям не вернут арестованное в Бразилии имущество и не разблокируют доступ к X для бразильских пользователей.

В апреле между социальной сетью X (бывший Twitter), принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску, и бразильским правительством возник конфликт. Всё началось с решения местного судьи о блокировке десятков аккаунтов за дезинформацию, после дело перешло к блокировке счетов компании Маска, а в конце концов органы правосудия приостановили работу социальной сети в стране, поскольку бизнесмен отозвал бразильского представителя из-за судебных решений, которые он счёл несправедливыми.

На фоне этого Илон Маск заявил, что если бразильское правительство не восстановит доступ к счетам Starlink Holding и не вернёт незаконно изъятое имущество SpaceX, то его компания предпримет все усилия, чтобы добиться ответного ареста государственных активов Бразилии в Соединённых Штатах Америки.

Американский бизнесмен упомянул, что в таком случае президенту страны Луису Инасиу Луле де Силва придётся летать коммерческими рейсами. Он намекнул на недавнее решение американских властей арестовать самолёт венесуэльского президента Николаса Мадуро, переизбрание которого на Западе не признают.

Пока непонятно, являются ли высказывания Маска реальным предупреждением или простыми словами. Тем не менее, в случае возвращения в Белый дом кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, лояльный к нему Илон Маск может действительно попробовать добиться прогресса в принятии решения по заморозке государственных активов Бразилии в Соединённых Штатах Америки. Впрочем, учитывая значимость компаний бизнесмена, он вполне может договориться о таком решении и с Демократической партией.