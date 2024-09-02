Авиакатастрофа произошла 19 мая.

В мае произошла авиационная катастрофа с участием вертолёта президента Ирана Ибрахима Раиси, который возвращался со встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. На борту также находился министр иностранных дел страны страны Хосейн Амир Абдоллахиян и другие чиновники. Поисковые работы продлились сутки, но в конце концов Тегеран признал гибель иранского президента.

В Генеральном штабе Вооружённых сил Ирана расследовали инцидент, изучив различные документы, связанные с деятельностью вертолёта и его техническим обслуживанием. Проверено было и электронное оборудование на вероятность хакерских атаках. Проверка осуществлялась за период до аварии и до приобретения вертолёта.

По итогу специалисты пришли к выводу, что внешнего вмешательства в управление авиационного судна не было и вертолёт потерпел крушение в связи со сложными климатическими, атмосферными условиями и приходом густого тумана, который снизил видимость. Как итог, судно столкнулось с горой и потерпело крушение, не оставив шансы на выживание экипажа.

В августе издание Fars, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, писало, что крушение президентского вертолёта связано с превышением количества допустимого экипажа и плохими погодными условиями, но в Генеральном штабе Ирана назвали информацию неправдивой.