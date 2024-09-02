После 24 февраля 2022 года импорт американского газа в Европу набрал обороты, сместив с лидирующих по поставкам позиций Россию.

После 24 февраля 2022 года страны Европейского союза начали постепенно отказываться от российских энергоносителей, в связи с чем доля импорта российского газа европейским странам существенно снизилась, а со временем, основным поставщиком стали Соединённые Штаты Америки. Тем не менее, порой импорт российского газа всё же превышал поставки американского.

Издание Die Welt, ссылаясь на данные консалтинговой компании Bruegel, пишет, что во втором квартале 2024 года России удалось вернуть первенство по поставкам газа, поставив странам Европейского союза на 0,46 миллиарда кубометров СПГ больше, чем за этот же период поставили Соединённые Штаты Америки (12,27 миллиардов кубометров)

Таким образом российский газ составил 17% от общеевропейской доли импорта. Поставки из России осуществлялись через три маршрута, в том числе благодаря ещё функционирующему транзиту через украинские территории, который позволил транспортировать более 4 миллиардов кубометров, то есть почти одну третью от общей доли российского импорта. Стоит понимать, что отрыв незначительный, поэтому в следующем квартале ситуация может измениться.

Известно, что даже формально отказавшиеся от поставок газа из России страны все равно импортируют небольшую его долю (в пределах 1 - 4%), при этом подтверждая свои намерения полностью отказаться от импорта российского СПГ.