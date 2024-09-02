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Nacvark
WSJ: Вторжение ВСУ в Курскую область стало первым случаем нападения на ядерную державу
Теоретики ядерной доктрины впервые столкнулись с подобным прецедентом, ведь до этого наличие ядерного оружия свидетельствовало о некоторых гарантиях ненападения.

Издание The Wall Street Journal, отбросив обсуждения стратегической значимости Курской области для Вооружённых сил Украины, пишет, что сложившиеся обстоятельства породил прецедент, который развеял многолетние работы теоретиков ядерной доктрины. На протяжение десятилетий в мире закрепилось устойчивое понимание, что вторжение в ядерную державу приведёт к «Армагеддону», поэтому агрессор всегда сдерживал себя в подобных намерениях.

Однако ситуация с Курской областью, когда украинские военные фактически нарушили территориальную целостность России и суверенитет страны, нарушение которых российской ядерной доктриной определено как основание для применения ядерного оружия, изменили ситуацию.

В то же время бывший советский и российский переговорщик по контролю над вооружениями Николай Соков отмечает, что в России никогда не давали чёткого определения «красным линиям», поэтому, учитывая малую значимость присутствия украинских военных в Курской области, в Кремле попросту могли не счесть это за нарушение своего суверенитета. Однако для украинских властей это был очевидный знак, что Москва также не предпримет серьёзных действий в случае ударов американским оружием вглубь российских территорий. Впрочем, Соков утверждает, что если действия украинской армии на российских территориях обернутся стратегическим успехом для Киева, то позиция Кремля может измениться.

Профессор политологии Университета Санкт-Галлена в Швейцарии Джеймс Дэвис рассказывает, что никто никогда не мог представить, как неядерное государство нападает на ядерную державу, но именно сейчас это произошло, поэтому возникает вероятность использования ядерного оружия не только как элемента сдерживания.

#россия #украина #курская область
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