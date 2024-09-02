Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В Харькове потерпел крушение учебно-тренировочный вертолёт Ми-2
Это не первая катастрофа в небе с курсантами данного университета.

На официальной странице Харьковского национального университета Воздушных сил Украины в социальных сетях появилась информация о произошедшей авиационной катастрофе, в ходе которой потерпел крушение вертолёт Ми-2. Экипаж из двух пилотов-курсантов не выжил.

Руководство учебного заведения выразило соболезнования семьям погибших. Инцидент расследуют правоохранительные органы, эксперты и специальная комиссия Министерства обороны Украины с проведением всестороннего детального анализа, в ходе которого должно быть установлены конкретные причины авиационной катастрофы. Какие-либо детали произошедшего в украинском университете обнародовать отказались до завершения расследования.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный инцидент в данном университете, в состав которого входит учебная авиационная бригада, дислоцирующаяся в Харьковской области. В конце июля тренировочный полёт 17-летнего курсанта первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил на учебно-спортивном самолёте K-10 Swift также закончился крушением.

#украина #харьков
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С потерей Покровска Украина может остаться без лития и практически без угля
18
Intel Arrow Lake-S для настольных ПК будут иметь профили "Производительность" и "Baseline"
2
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
67
Wildberries и Ozon стремительно превращаются в медиа-площадки для эффективной рекламы — аналитиков это радует
+
Украинское руководство перебрасывает боеспособные подразделения к Покровску
+
Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 озвучили системные требования для игры
3
DLSS Updater — бесплатный инструмент, который обновляет все игры до последней версии
8
Социальная сеть X Илона Маска оказалась под полным запретом на территории Бразилии
+
GSMArena сравнил Galaxy S24 Ultra и новый Pixel 9 Pro XL
+
Смартфон OnePlus 13 может быть выпущен раньше ожидавшегося срока
+
LCI: ВСУ задействует гражданские дороги как взлётно-посадочные полосы для F-16
+
SpaceX возобновляет запуски Falcon 9 после кратковременной остановки FAA
+
Представлен защищенный смартфон Unihertz Tank 3S с аккумулятором на 15600 мА*ч
+
Следующие смартфоны Xiaomi, Realme, Honor и Oppo получат батареи большей емкости
1
Детали ColorOS 15 и список поддерживаемых устройств от Oppo и OnePlus
+
Специалист изучил поддельный Ryzen 7 7800X3D — он выглядит как настоящий, но имеет ряд отличий
+
За две недели Samsung продала по всему миру менее 300000 Galaxy Z Fold 6
1
GTA 6 может установить новые стандарты цен на игры, побив все сегодняшние рекорды
6
В России построят импортозамещающий завод по производству спецтехники
+
Remedy объявила о партнерстве с Annapurna Interactive для создания Control 2
+

Популярные статьи

МиГ-25 взлетел на 37 650 м вверх и поставил мировой рекорд - подробности легендарного полёта
3
Новые БПЛА С-71М "Монохром", Ланцет-Е, "Гром" и С-76 - чем пополнился арсенал ВС РФ
6
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
12
Ryzen 9 9950X vs Windows 11 – изучаем прибавку fps в играх с новым патчем на примере флагмана AMD
12
Опыт использования комбо-видеорегистратора (3 в 1): обзор TrendVision DriveCam Real 4K Signature LAN
4
Есть ли смысл разгонять GeForce GTX 1650, и можно ли сэкономить на покупке бюджетной видеокарты
20
Киноразочарование года — ужастик «Собиратель душ» не оправдал надежд
2

Сейчас обсуждают

Лёха Захаров
07:38
Просто, вместо того, чтобы развивать нужные проекты, они их резали и выкидывали, а то что нужно было пристрелить в зародыше, они доили до последнего пока корова не начала доится пылью, и это только од...
Акции Intel выросли в цене на слухах о дроблении бизнеса, но под главой компании зашаталось кресло
Сергей Федосеев
07:37
как минимум - поделить выигрыш пополам, ну или переиграть.
Ошибка драйвера NVIDIA лишила Virtus.pro победы в турнире и $1.25 млн
FallAlex
07:27
Понимает наверное, что хайп по поводу ИИ ненадолго и акции пойдут вниз.
Генеральный директор NVIDIA продаст в 2024 году акций на 580 миллионов долларов
Артём Николаев
07:24
XGIMI Z6 2018г - 800г, 1080р, 500лм.
Anker запускает Nebula Capsule Air, самый маленький проектор Google TV с разрешением 720p
Алексей Волков
07:19
Вот зачем Вы гражданка своим злым мордорским копытом топчете милую бандеровскому сердцу розовую виртуальную реальность? Хлопчик только было расправил радужные шаровары, чтобы поведать нам, как мы тут ...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Эдуард Кузнецов
07:18
Ну для ифон это конечно прогресс, если вспомнить толстенные рамы в прошлых моделях, но владельцев андроид такие "новшества" только рассмешат. Лучше бы заделали огромную уродскую дыру посреди экрана.
Свежий рендер демонстрирует весьма тонкие рамки iPhone 16 Pro Max в сравнении с предшественником
Артём Николаев
07:17
А где сравнение производительности?
В продаже появились поддельные процессоры Ryzen 7 7800X3D
Алексей Волков
07:12
Да ты не переобулся - ты всегда и был таким. Оправдание: "страна плюет на прогресс" - оно из той же оперы, что и власовское: "мы воюем не против русских, а против Сталина". Тебе подобным вечно родная ...
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Эдуард Кузнецов
07:08
" ...с укреплением российскими силами тыла и флангов", видимо догадываются, что должно произойти дальше.
Военкоры: Российские силы освободили населённый пункт Желанное 1-е
Алексей Волков
07:02
А надо ли откровенных нацистов понимать? Вроде дедушки учили, что их надо просто того... Всеми силами.
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем