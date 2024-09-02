Это не первая катастрофа в небе с курсантами данного университета.

На официальной странице Харьковского национального университета Воздушных сил Украины в социальных сетях появилась информация о произошедшей авиационной катастрофе, в ходе которой потерпел крушение вертолёт Ми-2. Экипаж из двух пилотов-курсантов не выжил.

Руководство учебного заведения выразило соболезнования семьям погибших. Инцидент расследуют правоохранительные органы, эксперты и специальная комиссия Министерства обороны Украины с проведением всестороннего детального анализа, в ходе которого должно быть установлены конкретные причины авиационной катастрофы. Какие-либо детали произошедшего в украинском университете обнародовать отказались до завершения расследования.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный инцидент в данном университете, в состав которого входит учебная авиационная бригада, дислоцирующаяся в Харьковской области. В конце июля тренировочный полёт 17-летнего курсанта первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил на учебно-спортивном самолёте K-10 Swift также закончился крушением.