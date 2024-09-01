Точнее, захотят покинуть. А вот смогут ли они это сделать - большой вопрос.

После осенних обстрелов украинской энергетической системы страна вновь погрузилась в веерные отключения электроэнергии, а масштаб нанесённого ущерба критической инфраструктуре велик настолько, что нормализовать работу энергосетей не рассчитывали даже к этой зиме. Недавние обстрелы лишь усугубили ситуацию, вернув в стране отключения электроэнергии и усложнив восстановление энергосистемы.

Издание Bloomberg, ссылаясь на прогнозы Национального банка Украины, пишет, что из-за отключений электроэнергии около 400 тысяч украинцев могут покинуть страну уже к концу года. В материале издания также приводятся комментарии населения, которое из-за отключений света вынуждено переезжать из города в сёла, а некоторые и вовсе задумываются о выезде за рубеж. Сложившаяся ситуация с энергосистемой создаёт в том числе бытовые проблемы, ведь большая часть новых домов не предусматривают установку газовых плиток, а неработающий лифт становится проблемой для пожилых людей, живущих на последних этажах.

По данным украинских властей, на текущий момент повреждено более половины объектов энергетической системы Украины. Также имеются проблемы с генерацией электричества, что обусловлено последствиями ещё осенних обстрелов.

Ранее в Соединённых Штатах Америки выделили Украине 800 миллионов долларов на восстановление энергетической системы. Средства также будут потрачены на пассивную защиту (сооружения, защищающие объект от прямого попадания ракеты или дрона-камикадзе) для объектов критической инфраструктуры.